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Diyarbakır'da ilk kez lahit mezar çıkarıldı

Diyarbakır'da ilk kez lahit mezar çıkarıldı 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının 4. etabında olan 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasında yapılan kazıda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen ‘lahit’ bulundu.