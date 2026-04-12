Osmanlı’nın denizlerdeki gücü: Barbaros Hayrettin Paşa

Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanıderyası Barbaros Hayrettin Paşa, ölümünün üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Barbaros Hayrettin Paşa, büyük zaferleri ile tarihteki yerini almış isimlerden biri olarak anılıyor.

ASIL ADI HIZIR REİS

Asıl adı 'Hızır Reis' olan Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında dünyaya geldi.

Hayrettin Paşa’nın babası ise sipahi olan Yakup Ağa…

HIZIR'DAN HAYRETTİN'E

Hızır Reis'e, 'dinin hayırlısı' anlamına gelen 'Hayrettin' adı, tarihin önemli padişahlarından biri tarafından verildi.

Bu padişah ise şüphesiz Yavuz Sultan Selim'di…

Ayrıca bir diğer detay ise ağabeyinden geliyor.

Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden 'Barbarossa' adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından kardeşi Hızır için de bu lakabı kullandı.

Bu lakap Türkçe olarak daha sonra Barbaros'a döndü.

AKDENİZ'E ADINI YAZDIRDI

Başarıları ile Osmanlı'nın Akdeniz'deki gücü ve denetimi arttı.

Arta Körfezi'ndeki Preveze'de, tarihin en kalabalık deniz muharebesi gerçekleşti.

Barbaros Hayrettin Paşa sayesinde burada da başarı elde edildi.

Bu büyük savaş sonunda Haçlı Donanması 128 gemisini kaybetti, 29 gemi de Osmanlı tarafından ele geçirildi.

KANUNİ DÖNEMİNİN DE VAZGEÇİLMEZ İSMİ OLDU

Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz Sultan Selim'in ardından Kanuni Sultan Süleyman döneminde de denizlerde büyük başarılara imza attı.

Kaptanıderya olan Paşa, amiralliğe kadar Kanuni döneminde yükseldi.

Osmanlı denizciliği, Barbaros Hayrettin Paşa sayesinde gücünün zirvesine ulaştı.

Tersane ve gemi üretimleri de onun döneminde zirveye ulaştı.

Barbaros, Rumca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca gibi Akdeniz dillerini iyi bilirdi. Onun döneminde de birçok denizci yetişti.

İspanya, Ceneviz ve Fransa'ya karşı kazandıkları zaferlerle adını duyuran kardeşlerin hikayesi, buradan denizciliğe uzandı.

NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Barbaros Hayrettin Paşa, Beşiktaş'ta 4 Temmuz 1546'da 76 yaşında vefat etti.

Naaşı, Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanına bugünkü iskele meydanında Mimar Sinan tarafından yaptırılan türbeye defnedildi.