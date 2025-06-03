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AA & Ensonhaber

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’nde yürüttükleri yazıt incelemelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Demir, Karatepe yazıtlarının sadece bölgesel değil, evrensel bir değere sahip olduğunu vurgulayarak, tüm yazı sistemlerinin kökeninde resim yazısının bulunduğunu ifade etti. Bu özelliğin, Karatepe yazıtlarını başka kültürlerdeki kadim yazılarla ilişkilendirmeyi mümkün kıldığını söyledi.

"İNDUS VADİSİ İLE İNKA YAZITLARININ ŞİFRELERİ OLABİLİR"

“Resim yazısı evrensel bir yapıya sahiptir, herhangi bir dile bağlı değildir” diyen Demir, bu yönüyle Karatepe’deki yazıların, İndus Vadisi'ndeki çözülememiş metinler ile Brezilya’daki İnka taş yazıtlarının şifrelerini çözmede önemli ipuçları sunabileceğine dikkat çekti.

İndus Vadisi yazıtlarının hâlâ çözülemediğini ve bu alandaki çözümlere ödüller verildiğini hatırlatan Demir, Karatepe yazıtlarının Luvi ve Girit hiyerogliflerinin okunmasında sağladığı katkı gibi, benzer bir işlev görebileceğini belirtti.

Demir ayrıca, Karatepe yazıtlarıyla İndus Vadisi metinleri arasında gramer açısından da benzerlikler bulunduğunu dile getirerek, bu benzerliklerin çözüm sürecini kolaylaştırabileceğini sözlerine ekledi.