Erzurum'da Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı tarihi bina, sanatla yaşatılıyor

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Kongre Caddesi’nde yer alan ve 6 bin 146 metrekarelik bir alana kurulu olan tarihi bina, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Resim ve Heykel Müzesi olarak tahsis edildi. Günümüzde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bu anlamlı yapı, hem sanatseverlere hem de tarih meraklılarına kapılarını açıyor.

Binanın tarihi, yalnızca mimariyle değil, taşıdığı ruhla da dikkat çekiyor. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 23 Temmuz 1919’da toplandığı Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan kararların alındığı bir dönüm noktasıydı. Bugün bu tarihi binada; resim, heykel, seramik ve fotoğraf gibi sanat dallarında üretim yapan sanatçılar için iki özel salon bulunuyor.

Müzenin envanterinde 248 tablo, 47 hat eser, 11 özgün baskı, 6 heykel ve 10 seramik yer alıyor. Toplam 322 eserlik bu koleksiyon, öğrenciler, öğretmenler, 65 yaş üstü ziyaretçiler ile şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz olarak sunuluyor.

100 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Tarihle sanatı buluşturan bu özel mekân, 2021 yılından bu yana 103 bin 97 kişiyi ağırladı. Ziyaretlerden elde edilen toplam gelir ise 1 milyon 477 bin 950 liraya ulaştı.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Kongresi’nin 106. yıl dönümünün bu yıl da coşkuyla kutlanacağını belirterek, kongre binasının Erzurum’un kültürel kimliğinde çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"ZİYARETÇİLER KENDİLERİNİ O YILLARDA HİSSEDİYOR"

Yer, “Kongre binamız Erzurum’a gelen hemen herkesin uğrak noktası. Özellikle kongre salonu, ziyaretçileri 1919’un ruhuna götürüyor. İnsanlar burada delegelerin oturduğu sıraları görüp Milli Mücadele’nin hangi şartlarda yürütüldüğünü adeta hissediyor.” dedi.

"GEZERKEN DUYGULANDIM"

Müzeyi ziyaret edenler de deneyimlerini duygusal ifadelerle paylaşıyor. Elazığ’dan ailesiyle gelen Utku Yavuz, “Erzurum’a üçüncü gelişim ama burayı ilk kez gezdim. Gerçekten çok duygulandım. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu, kimlerin ne fedakarlıklar yaptığını görmek çok etkileyiciydi. Kurtuluş Savaşı’na katkı sunan insanların biyografilerini okumak bana çok şey kattı.” dedi.

Antalya’dan gelen Teoman Kara ise ilk kez geldiği Erzurum’da, Cumhuriyet’in filizlendiği yerde bulunmanın kendisini çok etkilediğini söyledi:

“Görmediğimiz, duymadığımız birçok insanın portresini gördüm. Burada alınan kararlar bir milletin kaderini değiştirdi. Bu toprakların kıymetini bir kez daha anladım.”