AA & Ensonhaber

Giresun’un tarihine tutkuyla bağlı Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, tam 24 yıldır şehre ait eski fotoğrafları, gazeteleri ve belgeleri titizlikle bir araya getirerek kişisel bir arşiv oluşturuyor. Onun belleğinde özel bir yere sahip olan belgelerden biri ise 10 Kasım 1952’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan, ön yüzünde Atatürk portresi bulunan 5 liralık banknot. Bu banknotun arka yüzünde yer alan “fındık toplayan köylü kızları” temalı fotoğraf, yalnızca Giresun’un ulusal tanıtımına katkı sağlamakla kalmamış, Menteşeoğlu ailesi için de derin bir anlam taşımış.

Menteşeoğlu, karede soldan ilk sırada görülen ismin, babası Ömer Erden Menteşeoğlu’nun kuzeni Türköz Tunçer olduğunu belirtiyor. 1991 yılında yaşamını yitiren Tunçer’in, o dönemde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Fındık Araştırma Enstitüsünde görev yaptığını anlatan Menteşeoğlu, bu tarihi kareye ilişkin detayları babasının Tunçer'den dinlediğini ifade ediyor.

ENSTİTÜ BAHÇESİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAF

Anılara göre söz konusu fotoğraf, enstitü bahçesinde çekilmiş. Çekimi gerçekleştiren ise Giresun’da stüdyosu bulunmayan bir yabancı fotoğrafçı. Bu nedenle, negatifler şehirdeki yerel bir stüdyoya götürülüp burada baskıya alınmış.

Menteşeoğlu, aile belleğine kazınan bir diğer ilginç detayı da şöyle aktarıyor:

Babamın iki isminden biri, bu fotoğrafta yer alan Türköz Tunçer’in armağanıdır. Tunçer, göz aydınlığı için evimize geldiğinde, dedem askerlik görevindeymiş. Tunçer, ‘Bu çocuk askerden olma değil, erden olma, adı Erden olsun,’ deyince, babam Ömer Erden ismiyle nüfusa kaydedilmiş.

Menteşeoğlu, söz konusu fotoğrafın en eski baskılarından birinin kendi arşivinde bulunduğunu belirtiyor. Kadrajda kolunun bir kısmı görülen bir başka kişinin daha olduğunu da ekliyor.

BİR FOTOĞRAFIN KARTPOSTALA DÖNÜŞEN YOLCULUĞU

1950’li yıllarda büyük ilgi gören bu fotoğraf, banknota basıldıktan sonra kartpostallarda da yaygın olarak kullanılmaya başlanmış. O dönemin geleneklerine uygun şekilde, arkası yazılarak eşe dosta bayram tebriği olarak gönderilen kareler arasında yerini almış.

Fotoğrafla ilgili nostaljik bir anıyı da paylaşan Menteşeoğlu, sözlerini şöyle tamamlıyor: