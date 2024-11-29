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DHA

Hakkari'nin Irak sınırına yakın Çukurca ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 400 yıllık taş değirmen ve 7 tarihi kale evinin restorasyonu için 2018 yılında başlatılan projede, ilk etap tamamlandı.

Susam, pirinç, buğday, incir, ceviz, nar ve mısır gibi ürünlerin yetiştiği bu bölgede yapılan restorasyon çalışmalarına, Çukurca Belediye Başkanı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destek verdi.

MÜZE, KÜTÜPHANE VE DENGEJ ODASI OLUŞTURULACAK

İlk etap restorasyonu tamamlanan 1 taş değirmen ve 3 tarihi kale evi, artık müze, kütüphane ve ozanların (dengbej) odalarına dönüştürülecek. Bu önemli açılış törenine Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, DAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Emin Çakay, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve birçok yerel yetkili katıldı.

VALİ ÇELİK: "KALE EVLERİ İLÇEYE ESTETİK BİR DEĞER KATTI"

Törende konuşan Vali Çelik, kale evlerinin ilçeye estetik bir değer kattığını belirterek, güvenlik güçlerinin sağladığı huzur ortamıyla Hakkari ve ilçelerinin güven içinde olduğunu vurguladı:

İnşallah bu huzur ortamını, millet olma iradesiyle pekiştirerek, çocuklarımıza daha güzel bir geleceği inşa edeceğiz. Çukurca'daki kale evlerinin ilk etabını açtık, kısa sürede ikinci etabın açılışını da yapmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

BAŞKAN DEMİR: "TAŞ EVLER, ÇUKURCA'NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI"

Belediye Başkanı Nazmi Demir ise, bu taş evlerin Çukurca'nın tarihi ve kültürel mirasını yansıttığını belirterek şunları söyledi:

Çukurca, Urartu uygarlığından bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir geçmişe sahiptir. 400 yıllık taş evlerimizin restorasyonunu tamamlayarak ilçemize kazandırdık. Bu yapılar, sadece bina değil, aynı zamanda kültürümüzün ve tarihimizin birer parçasıdır. Bu evler, butik otel, gençlik ve kültür merkezi, kafe, müze ve Dengbej evi olarak kullanılacak, ilçemizin kültürel dokusunu yaşatacak ve turizmini artıracaktır.

Açılışın ardından Vali Ali Çelik ve beraberindekiler, Çukurca Devlet Hastanesi'nde yapılan 3 katlı yeni doğan ve yoğun bakım ünitesinin açılışını gerçekleştirdi. Vali Çelik, hastaları ziyaret ederek, acil şifalar diledi.