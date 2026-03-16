İlber Ortaylı’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da Türk denizciliğine vurgu

Modern Türkiye’nin akademik ve kültürel hafızasına yön veren tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen yıl katıldığı TEKNOFEST Mavi Vatan’da Türk denizciliğinin ulaştığı seviyeyi değerlendirmişti.

Ortaylı, konuşmasında, “Bugün Türkiye, kuvvet olarak görülüyor. Haklı olarak görülüyor. Bunu Bahriye’ye borçluyuz” ifadelerini kullanmıştı.

TEKNOFEST kapsamında “Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği” başlıklı konferansta konuşan Ortaylı, güçlü donanmaların devletlerin caydırıcılığı açısından kritik olduğuna dikkat çekmişti.

Türkiye’nin, son yıllardaki deniz teknolojisi ve gemi inşa kabiliyetleri sayesinde uluslararası alanda önemli bir güç haline geldiğini vurgulamıştı.

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ STRATEJİSİ

Ortaylı, Doğu Akdeniz’de Türk donanmasının uluslararası sahadaki etkisine işaret ederek, “Bu tuhaf bir şeydir; Türk donanmasının adı duyulduğu zaman herkes rahatsız oluyor. Bu psikolojik bir etki. Bizim için Kıbrıs Adası çok önemli.” demişti.

Tarihçi, Türklerin 1071 sonrası denizcilikte erken dönemlerden itibaren etkin olduğunu hatırlatarak, “Beş asır bile olmadan Kıbrıs çıkartmasını kendi gemilerimizle yaptık. Bahriye olmadan sivil ticaretin gelişmesi mümkün değil.” değerlendirmesini yapmıştı.

DÜNYA ÇAPINDA KORUMA GÜCÜ

Ortaylı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin sadece Akdeniz’de değil, dünya çapında sayılacak bir koruma gücü olarak ön plana çıkacağını ifade etmişti: “Çünkü Atlantik ötesi güçlerin bu denizleri kontrol etmesi mümkün değil.”

Konferans sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile de görüşen Ortaylı, Türk donanmasındaki mühendislik altyapısına ve modern teknolojik gelişmelere dikkat çekmişti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026’da 78 yaşında yaşamını yitirdi. Modern Türkiye tarihine bıraktığı eserler ve akademik katkılarıyla Türk kültür ve eğitim dünyasında derin izler bıraktı.