Harşit Zaferi’nin 108. yılı Giresun’da törenle anıldı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde, Harşit Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma ve zafer yürüyüşü programı düzenlendi.

Demirci Mahallesi’nde bir araya gelen katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Tirebolu-Doğankent kara yolunu takip ederek 100. Yıl Orman Parkı’na kadar yürüdü.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

"MİLLETİMİZİN ONURU VE İSTİKLALİ SAVUNULDU"

Törende konuşan Giresun Valisi Mustafa Koç, vatan topraklarının kazanılmasında verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Harşit savunmasının, ülkenin var olma ve istiklal mücadelesinin önemli bir parçası olduğunu belirten Koç, şunları söyledi:

1916 yılında düşmanın ilerleyişine karşı canını siper eden Mehmetçiklerimiz, Harşit’te yalnızca bir hattı değil, milletimizin onurunu ve geleceğini savunmuştur. Burada yazılan destan, kurtuluş mücadelemize ilham olmuştur.

"STRATEJİK BİR SAVUNMA HATTIYDI"

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Harşit Zaferi’nin öğrencilere mutlaka öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ise Harşit savunmasının sınırlı imkanlara rağmen yüksek disiplin ve kararlılıkla başarıya ulaştığını belirtti. Yılmaz, savunma hattının Karadeniz kıyılarının işgal edilmesini engellediğini ve ordunun stratejik anlamda zaman kazanmasını sağladığını söyledi.

"HARŞİT GEÇİLEMEDİ"

Orman Genel Müdür Yardımcısı ve Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya da konuşmasında, Harşit’in düşmana geçit vermediğini vurgulayarak, “Bir düşünürün ifadesiyle; bir Çanakkale geçilememiştir, bir de Harşit geçilememiştir” dedi.

Program kapsamında fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Törene eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.