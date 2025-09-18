İlber Ortaylı: Kimseye kitabe vermeyiz, Netanyahu cahil bir adam

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1998’den bu yana Türkiye’den defalarca talep edilen 2 bin 800 yıllık taş tabletteki ‘Siloam Kitabesi’ni öne sürerek “Kudüs bizimdir” iddiasında bulundu.

Netanyahu’nun açıklaması, tarihçiler ve uluslararası hukukçular tarafından tartışma konusu oldu.

İLBER ORTAYLI: KİMSEYE KİTABE VERMEYİZ, ADAM ZATEN CAHİL

Hürriyet gazetesine konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Netanyahu’ya tepki göstererek konuya ilişkin görüşlerini paylaştı:

Kimseye kitabe vermeyiz. Kimse de kimseye vermez zaten. İstediğini almaya alışmış belli ki… Kayser Wilhelm (Alman İmparatoru) istiyordu böyle şeyleri. Ama o zamanlar geçti. Bu ne cüret? Ayrıca o kitabeyi neyin ispatı olarak kullanacakmış? O zaman Romalılar da kalksın gelsin ‘İki bin sene önce buralar benimdi’ deyip, her yeri istesin. Antik eserleri duruyor. Biz de ‘Burası Osmanlı mülküydü, işte burada kitabesi’ diyerek toplayalım her yeri o zaman. Ne hukuki ne tarihi bir meşruiyeti vardır bunların. Zaten adam cahil, Avrupalı da değil, düz Amerikan Yahudilerinden. Eğitimini aldığı branştan başka bir şey bilmediği de aşikâr. Türkiye kendinden çalınanları yıllardır sağdan-soldan topluyor. Kendindekini hiç vermez.

NETANYAHU'NUN MESCİD-İ AKSA VE SİLOAM YAZITI ÇIKIŞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gittiği Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerdeki arkeolojik kazı alanında yaptığı konuşma ile gündem oldu.

Netanyahu, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs’ten İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne getirilen Siloam Yazıtı’nı Türkiye’den istediğini, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçmen kitlesi nedeniyle alamadığını öne sürdü. Yazıtın Yahudi tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Netanyahu, talebinin reddedilme gerekçesini, Erdoğan’ın liderliğindeki seçmen kitlesinin tabletin İsrail’e verilmesine tepki göstereceği korkusuna bağladı.

OSMANLI ESERİ KARŞILIĞINDA TEKLİF

Netanyahu, 1998’de eski Başbakan Mesut Yılmaz ile arasında geçen diyaloğu da aktardı. Netanyahu, Yılmaz’dan Siloam Yazıtı’nı talep ettiğini ve Yılmaz’ın “Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim” teklifini sunduğunu söyledi.

MESUT YILMAZ'DAN İSTEMİŞTİ

Teklifin kabul görmemesi üzerine Netanyahu, Yılmaz’dan reddin gerekçesini sorduğunu belirtti. Netanyahu’ya göre yanıt, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki seçmen kitlesinin tabletin İsrail’e verilmesine öfkeleneceği yönünde oldu.

Konuşmasının devamında Netanyahu, Kudüs’le ilgili olarak, “Bay Erdoğan, bu (Kudüs) bizim şehrimiz, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek.” ifadelerini kullandı.