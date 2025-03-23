Kahramanmaraş'ta depremin yıkamadığı köprü, 6 asırdır ayakta

İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde yer alan ve Osmanlı'nın 15. yüzyılda inşa ettiği tarihi taş köprü, zamana meydan okumaya devam ediyor. Büyük depremlerden dahi en ufak bir zarar görmeyen köprü, geçmişin izlerini günümüze taşıyan önemli bir miras olarak varlığını sürdürüyor. 20 metre uzunluğunda ve 3.80 metre genişliğinde olan tek kemerli bu yapı, Süleymanlı Mahallesi'nin sembollerinden biri konumunda.

BÖLGENİN TURİZME KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Süleymanlı, köprüsüyle olduğu kadar tarihi hamamı, kalesi ve soğuk pınar çeşmesiyle de dikkat çekiyor. Mahallenin Acere mevkisinde ise Süleymanlı Kalesi, Kanlı Köprü, Kantarma Köprüsü, Tekke Köprüsü, Soğukpınar Çeşmesi ve tarihi hamam gibi Osmanlı döneminden kalma birçok önemli yapı bulunuyor. Bölgenin turizme kazandırılması halinde hem tarihî mirasın korunması hem de mahallenin ekonomik anlamda canlanması sağlanabilir.

SÜLEYMANLI'NIN GEÇMİŞİ

Tarihte "Zeytun" olarak bilinen bu bölge, 1915 yılında 18 bini aşkın nüfusuyla Maraş Sancağı'na bağlı bir kaza merkeziydi. Ancak 25 Mart 1915’te çıkan Ermeni isyanı sırasında Maraş Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Bey'in şehit edilmesi üzerine, padişah fermanıyla adı "Süleymanlı" olarak değiştirildi. Cumhuriyet döneminde bucak statüsüne sahip olan mahalle, günümüzde yaklaşık 300-400 hanelik bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürüyor. Burada ağırlıklı olarak Selanik’ten göç eden muhacirler yaşamaktadır.