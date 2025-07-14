Manisa'da UNESCO Dünya Miras Listesi sevinci

Manisa'da, Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO'ya Dünya Miras Listesi'ne alınması sevinçle karşılandı.

Manisa'da Salihli Turizm Derneği Başkanı Kadir Durmaz, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri"nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ilçe turizmine katkı sunacağını söyledi.

DEVLET GÜVENCESİ İLE PARANIN İLK BASILDIĞI YER

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumunda, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, oy birliğiyle kabul edildi.

MANİSA SALİHLİ İLÇESİNİN SEVİNCİ

Bölgenin dünya miras listesine alınması, Manisa'nın Salihli ilçesinde sevinçle karşılandı.

12 YIL GEÇİCİ LİSTEDE KALDI

Salihli Turizm Derneği Başkanı Kadir Durmaz, antik şehir ve tümülüslerinin 12 yıl önce geçici miras listesine alındığını hatırlatarak, aradan geçen sürede yapılan çalışmalar sonucu sevindirici haberi aldıklarını söyledi.

Bölgenin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının hem kenti hem de bölge turizmini olumlu etkileyeceğini vurgulayarak, "İnşallah Salihli ve Sardes için hayırlı olur. Salihli'miz için çok artısı olacağına inanıyorum." dedi.

İLKLERİN ŞEHRİ

Durmaz, Sardes'in ilklerin şehri olduğunu vurgulayarak, araştırmalar sonucu tarihteki ilk parfüm, kumaş boyası, iki kişi arasındaki ilk sözleşmenin burada yapıldığına dair bulguların ortaya çıktığını söyledi.

Antik kenti ziyaret eden Feray Tanı da kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, yurt dışından da turistlerin gelmesi için bölgenin tanıtılmasının önemli olduğunu belirtti.

BÖLGENİN KORUMAYA ALINMASI SEVİNÇLE KARŞILANDI

Salihlili 11 yaşında Arjin Gezer ise Sardes'i sık sık ziyaret ettiğini dile getirerek, "Çok güzel bir yer. Buradaki eserler geçmişteki insanların nasıl yaşadığını, neler yaptığını anlatıyor. Bunların korunması, yaşatılması her şeyden daha önemli benim için. Buranın koruma altına alındığı için de çok mutluyum." şeklinde konuştu.