Nerik kentinde Anadolu'nun yerli halkı Kaşkalar'ın izleri bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yer alan Oymaağaç Höyüğü, Hititlerin kutsal şehri "Nerik" olarak biliniyor. 2005’ten bu yana süren arkeolojik kazılarla höyükte Orta Tunç Çağı ve Demir Çağı’na ait bulgular ortaya çıkarılıyor.

HİTİT TAĞINAĞI VE KUTSAL ŞEHİR KANITLANDI

Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, höyüğün tepe bölümünde Hititlerin hava tanrısına ait bir tapınağı gün yüzüne çıkardıklarını belirterek, “Buranın Nerik olduğunu kesin olarak söyleyebilecek verileri elde ettik” dedi.

DEMİR ÇAĞI MİMARİSİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Doç. Dr. Yılmaz, höyüğün daha eski dönemlerini anlamak için Milattan Önce 4500’lü yıllara işaret eden bulgular ve radyokarbon tarihlerinin bulunduğunu söyledi. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülüyor.

Höyüğün en son yerleşim evresi olan Demir Çağı kazılarında, bölgenin geleneksel mimarisiyle bağlantılı yapılar tespit edildi. Ahşap, kerpiç ve taş üçlemesi hem Hititlerde hem de günümüz köylerinde görülen geleneksel mimarinin izlerini taşıyor.

ORTA TUNÇ ÇAĞI, KAŞKALARIN İZLERİNİ GÖSTERİYOR

Yeni kazılarda Orta Tunç Çağı’na ait çanak çömlek repertuvarı ortaya çıkarıldı. Doç. Dr. Yılmaz, bu buluntuların, Nerik kutsal şehrinin Hititlerden önce Kaşkalar tarafından kullanıldığına dair ipuçları verdiğini belirtti.

KAŞKALAR HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Hitit metinlerinden bilinen Kaşkalar’ın kimliği, yaşam biçimi ve materyal kültürü üzerine araştırmalar devam ediyor. Yılmaz, “İlerleyen kazılar, bu yerel halk hakkında bilgilerimizi artıracak ve bölgenin tarihini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak” dedi.