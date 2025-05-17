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İHA

Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret edecekti.

İznikliler, Papa'nın vefatı üzerine, kendisini göremeyecekleri için de üzülmüştü.

İlçede, bir evin temelinde yapılan kazılarda kalyon ve geyik desenli mozaik bulundu.

Papa Francis'in vasiyeti üzerine Bursa'nın İznik ilçesi dünya gündemine oturdu.

İSA DÖNEMİNDEN KALMA ESERLER

Papa 14. Leo'nun ziyaret etmesi konuşulan İznik'te bir evin temelinde yapılan kazılarda, Hz. İsa döneminden kaldığı iddia edilen üzerinde kalyon ve geyik desenleri bulunan mozaik bulundu.

KALINTILAR BİR EVİN TEMELİNDEN ÇIKTI

İznik Beyler Mahallesi'nde 2 ay önce İznik Müzesi tarafından incelemeye alınan bir evin temelinde, tarihi eserler olduğu öğrenildi.

İnşaat alanı, müze tarafından kazı alanı ilan edildi.

Mavi brandalar ile çevresi kapanan alana "Kazı alanı girmek yasaktır" tabelası takıldı.

Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışmalar başlatıldı.

MAXIMUS DECIMUS MERIDIUS'UN EVİ

Ayrıca Oscar ödüllü aktör Russel Crowe'un başrol oynadığı Gladyatör filmine konu olan Maximus Decimus Meridius'un evinin de kazı yapılan alanın yakınlarında olduğu düşünülüyor.