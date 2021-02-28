UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine hakim bir tepede, kale kalıntıları arasında, 30 metre derinliğinde gizli bir geçit bulundu.

Orta Çağ'ın önemli seyyahlarından İbn-i Battuta seyahatnamesinde, Safranbolu Kalesi'ne dair, Anadolu gezisi sırasında 1332'de geldiğini ve Kur'an-ı Kerim dinlediğini anlatır.

30 METRE DERİNLİĞİNDE GİZLİ GEÇİT BULUNDU

Doğa araştırmacıları Cemil Belder ve Emre Erakçaoğlu, gerekli izinler alındıktan sonra, özel ekipmanlarla Kent Tarihi Müzesi, Türkiye'nin en eski saat kulesi ve eski bir cezaevinin de bulunduğu tepeye gelerek, 30 metre derinliğinde gizli bir geçit olduğunu tespit ettiler.

Kuyuya inerek fotoğraf ve görüntü çeken araştırmacılar, ölçülendirme çalışması da yaptı.

Safranbolu Kalesi'ne ait gizli geçit bulundu-Video

GİZLİ GEÇİT, GÜMÜŞ KANYONU'NA İNİYOR

Bilinen geçmişi milattan önce 3000 yıllarına kadar tarihlendirilen, Hititlerden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok uygarlığın egemenliği altında bulunan Safranbolu'da etrafı han, hamam, medrese ile cami gibi dini ve sivil yapılarla çevrili kaledeki geçitten Gümüş Kanyonu'na kadar iniliyor.

Kayalar oyularak yuvarlak şeklinde yapılan ve içerisinde merdivenlerin yer aldığı geçit, ilçe tarihine ışık tutacak.

SUYA KADAR İNEN GİZLİ BİR GEÇİT

Safranbolu başta olmak üzere Batı Karadeniz bölgesinde birçok alanda incelemede bulunan doğa araştırmacısı Cemil Belder, kaleden tarih kitaplarında bahsedildiğini, kalıntı olarak ilk defa bir bulguya rastladıklarını söyledi.

Gümüş Kanyonu'nda, Erakçaoğlu ile bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Belder, "Kalenin batı yamacında, suya kadar inen gizli bir geçit mevcut. Bunu kanyon tabanını incelerken fark ettik. Şu an tepe kısmından geçide inmek mümkün değil. Merdivenler yıllardır üzerine dökülen toz ve toprak dolayısıyla kapanmış vaziyetteydi. Ayakta durabilecek şekilde içeride bir temizlik çalışması yaptık. Ardından belgeleme işlemlerini yürüttük." diye konuştu.

Geçidin kaleye ulaşan bir alan olduğunu belirlediklerini dile getiren Belder, Paflagonya bölgesindeki diğer kaleleri incelediğini ve oralarda da bu geçide benzer geçit ve basamak yapısına rastladığını kaydetti.

TAHMİNEN 2 BİN 500 YILLIK

Geçidin ilçenin en eski yapılarından ve 2 bin 500 yıllık olduğunu tahmin ettiğini, bilim insanlarının incelemesi sonunda bunun kanıtlanabileceğini aktaran Belder, "Bu tarz yapıların tamamı ülkemizde turizme kazandırılmıştır. Yapılması zor ve içinden geçenlere farklı bir ambiyans yaşatıyor. Safranbolu, zaten ülkemiz ve dünyada turizmin odak noktalarından birisi. Bu alanın da turizme kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır. Bu keşfin ardından Kaymakamlık ve Valilik ile görüştük. Turizme kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ilettiler." ifadelerini kullandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel de geçit ve bölgeyle ilgili detaylı çalışmaların yapılacağını belirterek, turizme kazandırılması konusunda çalışma başlatılacağını söyledi.