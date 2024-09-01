Sivas'ta her motifi ayrı bir anlam taşıyan tarihi köy odası Altınyayla ilçesinde 7 ardıç direğinin üzerine kurulan tarihi köy odası, görenleri kendine hayran bırakıyor.

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İHA

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Adem Özbudak, 700 yıllık geçmişe sahip ‘Mimsekili’ adı verilen geleneksel köy odasını yaşatmaya çalışıyor. 'Konuk Odası' olarak da bilinen bu odayı antika eşyalarla donatan Özbudak, ‘Mimsekili’ kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

7 adet ardıç direği üzerine inşa edilen ve iki bölümden oluşan bu köy odası, birçok sembol ve anlamı da içinde barındırıyor. Ustalar tarafından 7 direk üzerine işlenen motifler, her biri farklı bir anlam taşıyor. 4 köşeyi temsil eden ve dört mevsimi simgeleyen motifler ile hayat çizgisi, o dönemin insanlarının misafirperverliğini ve kültürel değerlerini yansıtıyor.

"DÜNYA DÖNDÜKÇE BU BİNADA MİSAFİR OLABİLİRSİNİZ"

Altınyayla ilçesi Kale mahallesinde yaşayan Adem Özbudak, tarihi binayla ilgili şu bilgileri verdi:

Anadolu topraklarında kültür olan ‘Mimsekili’ diye tabir ettiğimiz bu tarzlarda konaklar vardır. Bu konaklar çoğunluğu ahşap işçilikli 7 tane selam direği üzerine inşa edilir. Bu tarz konaklarda selamlık ve kızlar sekisi diye bilinen harem alanı bulunur. Zamanında yapılırken ustalar ahşabı öyle güzel ve ince işlemişler ki görmek isteyen herkese baktığında bin bir mana çıkartabilir. Televizyon ve internetin olmadığı zamanlarda bu tarz konaklarda gün boyu oturulurmuş. Büyüklerin sohbetleri, bilgileri, yaşanmışlıkları konuşulurmuş. Bu tarz konaklar 700 senelik bir geçmişe sahip. Selçuklu ve Osmanlı dönmelerinde de ahşap işçiliği olduğundan dolayı saraylarda da bu tarz motifler görülmekte. Bu konakların direklerini yapan her usta kendince bir imza bırakmış. 4 mevsimi işaret eden 4 köşe yapmış ustalar. Hayat kuşağı üzerinde simgelenmiş. Dünya döndükçe bu bina ayakta olduğu sürece misafir olabilirsiniz manasını içeren işlemeler var. Tabi usta gönlünden ne geçerce işlemiş.

"HER ÜRÜN, KENDİ BAŞINA BİR TARİH"

Odayı tarihi eşyalar ile süsleyen Özbudak, “Odadaki her ürün kendi başına bir tarih. Yaklaşık 400 yıllık eşyalar var bu odada. El yapımı ahşap oyma kaşıklar, çanaklar, kilimler, halı yastıkları, tesbihler, bakraçlar, heybeler, gaz ocakları, gaz lambaları gibi birçok ürün var. Eş dost getirdi ben de odada sergilemeye başladım. Sonra bu oda çıktı ortaya. Bu bölgede bir asır sonra yapılan ilk konak bu oldu. Gençlerimizin kültürlerinden uzak yetişmemesi lazım. Buraya giren gençler çok beğeniyor çok güzel diyorlar. Bu güzellik bizim geçmişimiz. Biz bu geçmişiz artık kaybetmeye başladık” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)