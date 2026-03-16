Sivas’ta rüya ile bulunan evliya: Abdülvahhab Gazi Hazretleri

Evliyalar şehri Sivas, sayısız türbe ve manevi mekanlarıyla dikkat çekiyor. Kent merkezinde kayalığın kenarında türbesi bulunan Abdülvahhab Gazi Hazretleri, tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Denizli’nin aktardığına göre 731’de, Bizanslılara karşı cihat ederken şehit düşüyor ve burada defnediliyor:

Abdülvahhab Gazi Hazretleri, Battal Gazi’nin silah arkadaşı gazi dervişlerden biridir. Şehit düştükten yıllar sonra naaşı, Allah dostu bir zatın rüyası üzerine bulundu ve Akkaya Tepesi’ne defnedildi.

KILIÇ KUŞANMIŞ BİR ALLAH DOSTU

Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde de adı geçen Abdülvahhab Gazi Hazretleri, “Gazi” ünvanıyla Alperen özelliklerini yansıtıyor. Denizli, “Adındaki ‘Gazi’ lafzı, Allah adamı, ata binen ve kılıç kuşanmış bir Allah dostu anlamına gelir. Yani Alperen olduğunu işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRBE VE CAMİ, SİVAS'IN MANEVİ MERKEZİ

Cenazesi uzun yıllar kumların içinde kalan Gazi’nin naaşı, rüyada görülen vasiyet üzerine halk tarafından çıkarıldı ve “Yukarı Tekke” olarak bilinen kayalığa defnedildi. Türbesi ve adına yapılan cami, Sivas halkı ve il dışından gelen ziyaretçiler için önemli bir manevi merkez haline geldi.

Türbenin yanında kendi adıyla anılan bir cami bulunuyor. Caminin içinden Abdülvahhab Gazi’nin kabrine giderken, camekân içinde Kanuni Sultan Süleyman Han’ın oğullarından Beyazıt, Osman ve Abdullah’ın kabirleri de yer alıyor. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin.