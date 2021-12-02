Stonehenge'i yapan işçilerin yediği zengin öğünler keşfedildi

4 bin 500 yıl önce inşa edilen Stonehenge'i yapımında çalışan işçilerin kıymalı turta, kuruyemiş, meyveler ve çeşitli şekelerlemeler tükettiği ortaya çıktı.

1986 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen, İngiltere'nin Wiltshire kentindeki Salisbury Ovası’nda bulunan Stonehenge, her biri yaklaşık 4.1 metre yüksekliğinde, 2.1 metre genişliğinde ve yaklaşık 25 ton ağırlığında dikili taşlardan oluşan bir çemberden meydana geliyor.

İŞÇİLER MEYVE, KURUYEMİŞ VE TATLI İLE BESLENDİ

Son kazı çalışmaları, Stonehenge'in inşa eden işçilerin, aralarında kıymalı turtanın da bulunduğu çeşitli meyve ve kuruyemiş içeren tatlılarla beslendiğini ortaya gösterdi.

Stonehenge'i yapanlar Anadolu'dan geldi - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

DURRİNGTON DUVARLARI KAZILDI

İngiliz arkeoloji kurumu English Heritage liderliğindeki uzmanlar, milattan önce 2 bin 500 dolaylarında Stonehenge inşaatçılarının yaşadığı Durrington Duvarları'nı kazdı.

FINDIK, YABAN ERİĞİ, ELMA VE DİĞER MEYVELERİ PİŞİRDİLER

Durrington Duvarları, Stonehenge'in 3.2 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor ve Stonehenge Dünya Mirası Alanı içerisinde yer alıyor.

Arkeolojik kanıtlar, işçilerin, fındık, yaban eriği, elma ve diğer meyveleri toplayıp pişirdiğini ortaya çıkardı.

YÜKSEK ENERJİ VEREN ÖĞÜNLER

English Heritage'dan tarihçi Susan Greaney, "Fındıklara ve meyvelere et yağları eklemek, yüksek enerji verici bir öğün oluşturur. Bu tür yiyecekler, insanları Stonehenge'in inşasına yardım etmek için uzaklardan seyahat etmeye teşvik etti. Hangi tarifleri kullandıklarını asla kesin olarak bilemeyeceğiz, ancak işçilerin bir tepsi kıymalı turta ile karşılandığını hayal etmek eğlenceli” dedi.

ÇEŞİTLİ ET VE SÜT ÜRÜNÜ TÜKETTİKLERİ BİLİNİYORDU

Şimdiye kadar, Stonehenge'in inşaatında çalışan emekçilerin, domuz eti, sığır eti ve süt ürünleri tükettikleri biliniyordu. Ancak, yeni keşfe kadar daha tatlı yiyecekler tüketip tüketmedikleri belirsizdi.