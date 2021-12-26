Van'ın İpekyolu ilçesinde "Ahi Evran-ı Veliyi Anma, Ahilik ve Kültürel Yaşam Sergisi" düzenlenirken, esnafların ticarette nasıl davranması gerektiği de hatırlatıldı.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'nin de ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, döviz kurunu bahane ederek fiyatlarda fahiş artırıma giden ve ürünlerde stokçuuk yapan esnafların kulağına küpe olacak Ahilik Haftası kutlanıyor.

Van Valiliği, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ESOB) ile Olgunlaşma Enstitüsü'nün öncülüğünde, salgın nedeniyle Eylül ayında yapılamayan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İpekyolu Sanat Galerisi'nde sergi açıldı.

Sergide geleneksel el sanatları, Ahilik kıyafetleri, yöresel kıyafetler sergilendi.

Van'da Ahilik sergisinde esnaflara uyarı ve tavsiyeler - FOTO GALERİ

Van'da Ahilik sergisinde esnaflara uyarı ve tavsiyeler - VİDEO

AHİLİK ŞED KUŞANMA TÖRENİ CANLANDIRILDI

"Ahi Evran-ı Veliyi Anma, Ahilik ve Kültürel Yaşam Sergisi" adlı etkinlikte, geleneksel el sanatları, ahilik kıyafetleri ve yöresel kıyafetler sergilendi, Ahilik Şed Kuşanma Töreni canlandırıldı.

DEĞİŞİK MESLEKLERİN ÜRETİMLERİ TANITILDI

Etkinliğe eşi Meral Bilmez ile katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, sergide değişik meslek gruplarının üretimlerinin sembolik olarak tanıtıldığını belirtti.

"ESNAFIMIZ, HER ZAMANDAN FAZLA AHİLİK KÜLTÜRÜNE SARILMALI"

"Bugünlerde esnafımızın her zamankinden daha fazla Ahilik kültürüne sarılması lazım." diyen Bilmez şunları kaydetti:

"ESNAF SADECE TÜCCAR DEĞİL, ÖRNEK ŞAHSİYETTİR"

"Esnafımız sadece bizim medeniyetimizde tüccar değildir. Aynı zamanda örnek şahsiyettir. Özel yaşantısıyla, tartısıyla, ibadeti ve sosyal yönüyle gençlere, çıraklara, vatandaşlara, müşterisine güvenilir rol model insanlardır. İnşallah tekrar o ruhu hep birlikte yakalarız."

"FİYATLARI GÜNLÜK YÜKSELTEN, STOK YAPAN ESNAF YANLIŞ YAPAR"

Ahilik kültürünü zedeleyen anlayışlardan uzak durmamız lazım. Hele son zamanlarda fiyatları günlük yükselten, stok yapmaya çalışan esnaflarımızı da Ahilik kültürüne uygun davranmaya davet ediyoruz. Diğer esnaflarımızın da böyle yanlış yapan esnaflarımızın üzerinde baskı oluşturması gerektiğine inanıyorum. Ahilik kültürü ile davranan esnafımızın Rabb'im hem kazancını bereketli kılsın hem de sayılarını artırsın."

Sergiye İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ESOB Başkanı İsa Berge, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu da katıldı.