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    Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu

    Van'ın Erciş ilçesinde, Demir Çağı'na ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu.
    • AA
    • 17.11.2021 - 01:44
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    Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu

    Çelebibağı Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında insan kemikleriyle karşılaşan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

    Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

    ERKEOLOGLAR BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

    Verilen bilgi üzerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.

    Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu - Video

    DEMİR ÇAĞI'NA AİT KALINTILAR BULUNDU

    Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemikleri, seramik ve çömlek parçalarının Demir Çağı'na ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

    Bölgede çalışmalar devam ediyor.

    Van da Demir Çağı na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu #1

    Van da Demir Çağı na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu #2

    Van da Demir Çağı na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu #3

    Van da Demir Çağı na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu #4

    Van da Demir Çağı na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu #5

    Van da Demir Çağı na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu #6

    Van da Demir Çağı na ait insan kemikleri, seramik ve çömlekler bulundu #7

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