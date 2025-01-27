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AA & Ensonhaber

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesi’nde yer alan Alemdar Anıtı, anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Çelenk sunumuyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Deniz İkmal Üsteğmen Can Şahin, “Alemdar” gemisinin Milli Mücadele’deki tarihî önemine dikkat çekti. Şahin, Osmanlı nakliye gemisi Tirimüjgan’ın Kızılırmak ağzında karaya oturmasının ardından “Alemdar” gemisinin kurtarma göreviyle başlayan sürecin, bu gemiyi İstiklal Mücadelesi’nin efsaneleri arasına taşıdığını vurguladı.

"21 TÜRK, 6 FRANSIZ'A ESİR OLAMAZ!"

Şahin, “Alemdar”ın 23 Ocak 1921’de gece yarısı yedi cesur denizci tarafından İstanbul’dan Ereğli’ye kaçırıldığını belirterek, Ereğli halkının Milli Mücadele ruhuyla gemiye sahip çıktığını ifade etti. Şahin’in açıklamasına göre, geminin Trabzon’a hareket ettiği sırada Fransız C-27 gambotu tarafından yolu kesildi ve gemideki silahlara el konuldu. Ancak 27 Ocak 1921’de gemi personeli, ikinci kaptan Güverte Üsteğmen Ali Dursun’un, “21 Türk, 6 Fransız’a esir olamaz!” sözleriyle harekete geçti. Kendi aralarında bir plan yaparak geminin kumandasını yeniden ele geçiren personel, Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli’ye geri dönmeyi başardı.

İSTİKLAL SAVAŞI'NIN İLK DENİZ ŞEHİDİ: RECEP KAHYA

Bu arada, Fransız gambotunun açtığı ateşe, sahildeki halk ve denizdeki sandallarda bulunan yaklaşık 200 kişi karşılık verdi. C-27 gambotu Zonguldak açıklarına çekilmek zorunda kalırken, çatışma sırasında Serdümen Recep Kahya, kalbinden vurularak İstiklal Savaşı’nın ilk deniz şehidi ünvanına erişti.

“Alemdar”ın tarihi yolculuğu 1959’da hizmet dışına çıkmasıyla sona erse de, 2004’te Ereğli’de kurulan Gazi Alemdar’ı Yaşatma Derneği’nin çabalarıyla gemi yeniden hayat buldu. Ereğli Belediyesi, İstanbul Tersanesi ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının desteğiyle gemi, bugünkü haline kavuştu.

Törene; Kaymakam Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Vekili Kadir Tekin, askeri personel ve ilçe protokolü katıldı. Törenin ardından, Devrim Bulvarı’ndaki İnönü Parkı’nda, İstiklal Savaşı’nın ilk deniz şehidi Recep Kahya adına yapılan anıta karanfiller bırakıldı.

GAZİ ALEMDAR MÜZE GEMİSİ'NDE DUYGUSAL PROGRAM

Etkinliklerin ikinci durağı, sahil bulvarındaki Gazi Alemdar Müze Gemisi oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Can Canver, günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma yaptı.

Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Eylem Ertuğrul, konuşmalarında “Alemdar” gemisine İstiklal Madalyası verilmesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını ifade ederek, geminin taşıdığı tarihî mirasa vurgu yaptı.