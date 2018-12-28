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Tarihi eserleri kaçırmak isteyen kişi yakalandı

Antalya'da, Roma ve Bizans dönemine ait 128 tarihi eseri çeşitli yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan N.A. gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 10:53..
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A.'nın, elinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eseri yurt dışına çıkarma hazırlığında olduğu istihbaratını aldı.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT ESERLER

Operasyon düzenleyen polis, N.A.'yı gözaltına aldı. N.A.'nın otomobilinde ve evinde arama yapan polis, Bizans ve Roma dönemlerine ait 128 parça sikke ve tarihi esere el koyarken, 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 2 adet şarjör ele geçirdi.

Tarihi eserleri kaçırmak isteyen kişi yakalandı

ESERLER YASAKLAR LİSTESİNDE

Antalya Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemede, tarihi eserlerin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu, yurt içinde ve yurt dışında alım satımının yasak olduğu ifade edildi.

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