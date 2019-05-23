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Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı havadan görüntülendi

Restorasyona alınan Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve temel yalıtım çalışmaları tamamlandı.

DHA | 23.05.2019 - 09:38..
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Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı havadan görüntülendi

Kapalıçarşı, 558 yıllık tarihiyle dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından bir olarak hala ayakta duruyor. Birçok diziye ve filme konu olan bu güzel çarşı Temmuz 2016'da restorasyona alındı.

Kapalıçarşı'nın çatısı üzerindeki su depoları, uydu antenleri ve klima ünitelerinden geçilmiyor, yağmurda akan sular çatılardan içeriye giriyordu. 2012 yılında James Bond filminin “Skyfall" serisi çekimleri sırasında çatısına çıkarılan 3 motosikletle kiremitleri de kırılmıştı. Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda tarihi çarşının çatısındaki su depoları, uydu antenleri, klima üniteleri tek tek kaldırıldı, kiremitleri yenilendi, hak ettiği bir yüze kavuştu.

800 BİN ADET KIRMIZI KİREMİT

Kapalıçarşı’nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları tamamlandı. 40 bin metrekare olan çatı bölümünde güçlendirme ve izolasyon çalışmaları yürütüldü. Sızdırmazlık testlerinin ardından 66 sokak, 2 bin 486 dükkanın bulunduğu Kapalıçarşı’nın çatısına tam 800 bin adet yeni kırmızı kiremit döşendi.

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı havadan görüntülendi

SU KANALLARI YENİLENDİ

Türkiye’nin en önemli tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal mekanlarından da biri olan Kapalıçarşı'nın  alt yapısı da geçen  3 yılda baştan aşağı elden geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen çalışmalar sonucu içme suyu, atık su ve yağmur suyu kanalları da yenilenerek toplam 48 bin metrekare temel yalıtımı onarıldı.

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı havadan görüntülendi

“30 MİLYON TL CİVARINDA PARA HARCANDI VE YÜZDE YÜZÜ BİTTİ DİYEBİLİRİM"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, büyük bir özveri ile restorasyonun tamamlandığını belirterek, "Çatımız gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Burada eski halini görünce anca mukayese ederiz. Çatıdaki tüm kiremitler ezikti. Bunun yanı sıra yağmur yağdığında akan sular, Kapalıçarşı’mızın içine girmekteydi. Burada James Bond bir film yaptı. Sonrasında Kapalıçarşı’daki bu sıkıntımız kamuoyuna da yansıdı. Takdir edersiniz ki burada bir iş yapmak zor. Tarihi yapı olduğu için bir çivi çakmak bile yasak. Vilayetimizin desteği ve anıtlar kurulunun onayı ile bu işlemler yapıldı. Ancak bunların öncesinde TBMM’den 5366 sayılı sadece Kapalıçarşı’ya mekan olarak bir kanun çıkarıldı. Bu güçle bir yönetim kurulu oluşturuldu. Vilayetimizden, büyükşehir belediyemizden, yerel belediyemizden ve vakıflardan 1'er üye vermek kaydı ile bir yönetim oluşturuldu. Mevcut yönetim kurulumuz da bunlarla birleşerek çatıdaki restorasyon vilayetimizin desteği ile yapıldı. Aşağı yukarı 30 milyon TL civarında para harcandı ve yüzde yüzü bitti diyebilirim." dedi.

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı havadan görüntülendi

KAPALIÇARŞI'NIN İÇ DUVARLARI İÇİN DE ÇALIŞMA YAPILACAK

Kurtulmuş ayrıca, "Kapalıçarşı’mızın içindeki iç duvarlar var. Bunlarla ilgili bir ihale ve çalışma süreci olacak." diye konuştu.

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı havadan görüntülendi

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı havadan görüntülendi

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