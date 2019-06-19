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Tarihten güldürürken düşündüren detaylarla: Tebessüm ve Tefekkür

Unutmayalım ki, Allah’ın yarattığı canlılar içinde sadece insan, tebessüm etmek ve tefekkür etmek gibi iki önemli özelliğe sahiptir…

Özel İçerik | 19.06.2019 - 14:01..
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tebessüm ve tefekkür

Şaka, ciddi bir iştir. Kelâm-ı kibar, kibar-ı kelâm olduğu gibi, mizahın izahı da düşündürürken güldürmesi, güldürürken de düşündürmesidir. Şurası bir gerçektir ki, herkes fıkra anlatamaz, ibretli ve hikmetli sözler söylemek, kulaklara küpe hazırlamak, insanları hem güldürmek hem de düşündürmek için keskin zekâ kadar, ilim ve irfan hazinesine ihtiyaç var. Dağarcığı dolu olan bir bilginin, bir şâirin, bir sanatkârın sözleri, hiç şüphe yok ki altın ve mücevher değerindedir. Onun içindir ki, eskiden bazı padişahlar, birtakım önemli devlet adamları, dinledikleri ve beğendikleri mizah üstatlarının, şâirlerin ve ediplerin ağızlarını altınla doldurmak istemişlerdir…

Tebessüm ve Tefekkür - Dursun Gürlek

(Dursun Gürlek)

TEBESSÜM VE TEFEKKÜR

Kültür tarihine dair çalışmaları bulunan, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli kültür tarihçilerinden biri olan Dursun Gürlek, bu çalışmasında gönül sultanları, padişahlar, mutasavvıflar, tarihçiler ve şairlerin zarif sözlerini, latifelerini paylaşıyor. Ayrıca tarihi eserlerin de ilgi duyulası hikâyelerini aktarıyor. Güldürürken düşündüren tarihi anekdotlarla pek çok güzel insanı, onların eserlerini tanırken, yaşanmışlıklara da tanık ediyor…

Tebessüm ve Tefekkür; “Paralı Kitap”, “Cimrinin Yoğurdu”, “Dâr-ı Bekâ”, “Mihrimah Sultan'ın Kedisi”, “Mücevher Kutusundan Çıkanlar”, “Garîbeler”, “Mezarda Doğan Çocuklar”, “Bıyıklı Evliya”, “Aynalı Hâkimin Marifeti”, “Eski Kitaplardaki Eskimez Sözler”, “Hükümdar Mıknatıstan Olsa”, “Kültür Dünyamızın Tahir Efendileri” gibi yazılar ile çıkıyor karşımıza…

Tebessüm ve Tefekkür - Dursun Gürlek

Tebessüm ve Tefekkür

Dursun Gürlek

Timaş Yay.

S.: 240

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Damla Karakuş

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