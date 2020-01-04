Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

"HEPSİNİ TEMİZLEDİK DEMEK REHAVET OLUR"

15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar ve gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "40 yıldır bu yapıyla ve kripto anlayışıyla sızmaya çalışan bir örgütü "40 günde bitirdik, hepsini temizledik" diye bir yaklaşım büyük bir rehavet olur." dedi.

DEVLETİN İÇERİSİNE HİÇ KİMSE SIZMAYACAK

Devletin içine hiçbir yapının sızmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Adalet Bakanı Gül, "FETÖ'yü yaparken devletin içine başka hiçbir yapının da sızmaması yine ortak bir çabayla korunması gereken bir değerdir. Devletin içerisine hiç kimse sızmayacak.





DEVLET MEMURU ABİLERDEN EMİR ALMAYACAK

Devlet memuru amirinden başka hiç kimseden emir almayacak. Ne yapıyorlardı? Pensilvanya'dan emir alıyorlardı, abiden emir alıyorlardı. Senin amirin var hiyerarşik olarak. Böyle bir yapıya hiçbir oluşumun bu anlayışa sahip olmayacağı bir çalışmayı büyük bir teyakkuzla sürdürmekte fayda var."

Tarikatlar kurumlara sızıyor iddiası Bakan Gül'e soruldu VİDEO

TARİKATLAR VE CEMAATLER BAKANLIKLARA SIZIYOR İDDİASI

Bakan Abdülhamit Gül, Hakan Çelik'in "Tarikatların, cemaatlerin bakanlıklara sızdığına dair iddialar çıkıyor. Bunların üzerine gidiliyor mı?" sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: "Ne olursa olsun, hiçbir grubun devletin içine örgütlü bir şekilde sızması, devletin kendi usulleri dışında devletin ele geçirilecek bir mevzi olduğuna inanan hiçbir yapıya izin verilemez. Devlet kendi ilkeleriyle güçlü bir şekilde ayakta ancak böyle durur. İllegal ya da ideolojik gruplarla mücadelede en yakın tehdit olarak FETÖ'yü gördük. Usuller, ilkeler, kanunlar bellidir. Türkiye bir hukuk devletidir, hukukun üstünlüğünün üstünde bir güç yoktur. Devlet içinde sızmaya izin verilemez. Kim neye inanır, neye inanmaz bu konuda hürdür. Bu konuda devlet kendi içindeki sızmalara izin vermez.