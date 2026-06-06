Tarım ve hayvancılığa 165,5 milyon lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçi ve besicilerin yanında olmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

165 MİLYON 522 BİN LİRALIK TARIMSAL DESTEK

Anadolu'nun bereketli topraklarını işleyen üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı, "Anadolu’nun bereketli topraklarını işleyen üreticimizin yanındayız. 165 milyon 522 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 108 milyon 586 bin 271 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 49 milyon 376 bin 609 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 7 milyon 559 bin 120 lira ödeme yapılacak.