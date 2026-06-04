Yağışlar, tarımda rekor üretimin kapısını araladı

Dünyada ve Türkiye'de tarım üretimi iklim değişikliklerinden doğrudan etkileniyor.

Tarımda bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların beklentilere uygun gerçekleşmesiyle rekor beklentisi arttı.

Hava koşullarındaki olumlu seyir, bu yılın bitkisel üretim tahminlerine de pozitif yansıdı.

Geçen yıl dondan etkilenen meyveler başta olmak üzere çeşitli ürünlerde bolluğun yaz döneminde tezgahlara yansıması öngörülüyor.

Kış yağışlarının etkili olması toprak nemi açısından avantaj sağlarken ilkbahar yağışlarının normalinin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşmesiyle, tarımsal kuraklık etkileri büyük ölçüde azaldı ve hububat başta olmak üzere bitkisel üretimde rekor beklentisi güçlendi.

YAĞIŞLARIN ARTIŞIYLA ÜRETİMDE TOPARLANMA SÜRECİNE GİRİLDİ

Bu yıl hava koşullarının olumlu seyretmesi ve Son yılların en yüksek yağış miktarlarından birinin görülmesiyle tarımsal üretimde de verimli bir döneme girildi.

Son dönemde kış yağışlarının hem miktar hem de süreklilik açısından belirgin bir şekilde artmasıyla tarımsal üretim açısından geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo ortaya çıktı. Bu durum su kaynaklarına da olumlu yansıdı.

GEÇEN YIL TARIM ÜRETİMİ

Geçen yıl yaşanan zirai don ve kuraklığın etkisi üretim verilerine de yansıdı.

Tahıllar, meyve ve sebze üretiminde 2025'te azalma yaşandı.

Bitkisel üretim tahmini verileri kapsamında, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi yüzde 10,4 azalışla 67 milyon 60 bin 312 ton, sebze üretimi yüzde 0,8 düşüşle 33 milyon 315 bin 678 ton, meyve, içecek ve baharat bitkileri üretimi de yüzde 30,4 azalışla 19 milyon 767 bin 12 ton olarak gerçekleşti.

Tahıl ürünlerinde üretim de bir önceki yıla göre yüzde 12,3 düşerek yaklaşık 34,2 milyon ton oldu.



