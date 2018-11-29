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Tarlada prova yaptılar sahnenin yıldızı oldular

Bilecik'in Kurşunlu köyünde yaşayan 15 kadın; tarlada, bahçede, günlük işlerinin yanında prova yaparak hazırladıkları tiyatro oyununu, 500 kişilik seyirci karşısında sahneye koydular.

AA | 29.11.2018 - 12:08..
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Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında tiyatro eğitimi alan, hemcinslerinden ve eşlerinden büyük destek gören kadınlar, fırsat buldukları an ve mekanda denemeler yaptı.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Müdürlükten gelen talep doğrultusunda Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin yazdığı Tarladan Tiyatroya isimli tiyatro oyunu için tarlada, bahçede provalar yaparak 13 günlük hazırlık dönemi geçiren 15 kadın, yaklaşık 500 kişilik seyircinin önünde sahneledikleri oyununun finalinde, ayakta alkışlandı.

Tarlada prova yaptılar sahnenin yıldızı oldular

"KADIN HER ŞEYİ BAŞARIR"

Kurşunlu köyünden üç çocuk annesi Seher İpek kendini bildiği günden bu yana köyde, toprakta ürün yetiştirdiğini belirterek, "Kadınlar birlik beraberlik olursa daha iyi olur diye kooperatife üye olduk. Kadın her şeyi başarır. Önceden hastaneye eşimle beraber gidiyordum, hiçbir yere yalnız gitmiyordum. Eşim bana izin verdi, ben de her yere gidiyorum ve kadın her şeyin üstesinden geliyor. Tiyatro oyununu iyi ki de oynamışız ve sonunda başardık. Bu, bize yeni hedefler belirlememizi sağladı" dedi.

Tarlada prova yaptılar sahnenin yıldızı oldular

"ÖZGÜVENİMİZ ARTTI"

Tiyatroda yer alan Melahat Yongacı da Kurşunlu köyünde oturduğunu, eşiyle birlikte çalıştığını vurgulayarak, "Göl Flanöz Kooperatifi'ni kurduk daha sonra kendimizi tiyatroda bulduk. Önceleri şaşırdık ne yapacağız diye ama güzel oldu. Değişik şeyler öğrendik, insanlarla tanıştık, değişik hayata atıldık ve özgüvenimiz geldi" diye konuştu.

Tarlada prova yaptılar sahnenin yıldızı oldular

Tarlada prova yaptılar sahnenin yıldızı oldular

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