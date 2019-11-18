Tartıştığı eşini kazakla boğdu

Fenerbahçe yönetimi devre arasında Muriç'i satmayı düşünmüyor. Kosovalı golcü için sezon sonunda gelecek 20 milyon euro üzerindeki teklifler değerlendirmeye alınacak.

Botanik Park Bahçesi'nde, piknikte kullanılan mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu ateş araçlara sıçradı, müdahalenin ardından ise araçların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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Cemaat camide spora başladı

İstanbul Ümraniye'de başlatılan projeyle cami cemaati, günde bir defa camilerin içinde spor hocaları eşliğinde spor yapıyor.