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Tartıştığı eşini kazakla boğdu

Osmaniye'de tartıştığı 4 aylık eşini kazakla boğarak öldüren zanlı, tutuklandı.

DHA | 18.11.2019 - 11:46..
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çaycılık yapan 26 yaşındaki Ali Osman Sarı ile 4 ay önce evlendiği eşi 38 yaşındaki Serpil Sarı arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Ali Osman Sarı, eşini kazakla boğdu.

AMCASINA SÖYLEDİ

Ali Osman Sarı, ardından amcasının yanına gidip eşini öldürdüğünü söyledi. Eve giden amca ve yakınları, kadının cansız bedenini buldu.

Tartıştığı eşini kazakla boğdu

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ali Osman Sarı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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