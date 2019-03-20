Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile vurdu

Artova ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan M.G.(20) ile Artova Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi kız öğrenci M.T.(18) arasında sebebi bilinmeyen tartışma çıktı.

GENÇ KIZI KASIĞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile M.G.'yi başından ve kasık bölgesinden vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız, ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan M.T., buradaki müdahaleden sonra ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. M.T.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli M.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.