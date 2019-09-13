Tartıştığı polislerden gömleğini çıkarıp kaçtı

Denizli Karahasanlı Mahallesi'nde sokakta park halindeki bir araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören mahalle sakinleri, tüplerle müdahale etti.

ARACIN YANINA GELEN ADAM POLİSLERLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

Ardından bölgeye gelen ve ismi henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü ise olay yerinde bulunan polis ve çarşı ve mahalle bekçileri ile konuşmaya başladı. Daha sonra şahıs polisler ile tartışmaya başladı.

POLİSLERDEN UZAKLAŞIP SOYUNMAYA BAŞLADI

Polis mağdur olduğunu söyleyip, şahsı sakin olması konusunda uyardı. Ancak şahıs bağırmaya ve tehditlerine devam edince polis bu defa şahsı kelepçeleyerek gözaltına almaya çalıştı. Sonrasında ise şahıs polislerden uzaklaşarak soyunmaya başladı.

Denizli’de yanan aracının başında polisle tartışan şahıs ViDEO

"BEN EVİME GİDEYİM"

Çıkardığı gömleğini beline sarmaya çalışan şahıs ardından ‘ben evime gideyim.’ diyerek bağırmaya başladı. Şahıs daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Polis ise şahsı gözaltına almaktan vazgeçti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yanan aracının başında polisle tartışan ardından garip hareketler yapan şahıs gözlerden kayboldu. Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, aracın kundaklama sonrası yanmış olabileceği ihtimali üzerinden duruluyor.