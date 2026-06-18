Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılan oyuncular: Yeni sezon ne zaman?

Cuma akşamlarının sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz, reyting başarısıyla dikkat çektiği sezonun ardından yeni sezona kadro değişiklikleriyle giriyor.

Dizinin sevilen isimlerinden Onur Dilber’in projeye veda ettiğinin öğrenilmesi, izleyicileri harekete geçirdi.

Dizide yaşanan bu ayrılık haberi, izleyiciler arasında "Diziden başka kimler ayrıldı?" sorusunu gündeme taşıdı. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

Kimler veda ediyor?

Dizide "Gezep" karakterini canlandıran sevilen oyuncu Onur Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu. Dizinin sezon finalinde karakterinin yaşadığı olaylı ayrılığın ardından, ünlü oyuncu projeye resmen veda etti.

Daha önce Zeynep Atılgan, Erdem Şanlı ve Ali Öner’in diziden çıkarıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak dizide "Hicran" karakterini canlandıran Burcu Cavrar’ın açıklamaları, şimdilik bu isimlerin projede kalmaya devam edeceği yönünde yorumlanmıştı.

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin izleyicileri, yeni sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya devam ediyor.

Henüz kanal veya yapım şirketi tarafından resmi bir tarih açıklanmasa da, fenomen dizinin Eylül ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.