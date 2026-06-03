Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman şarkı söyledi

Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam sezon finali etkinliği düzenlendi.

Oyuncuların doyasıya eğlendiği geceye Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman damga vurdu.

KOMBİNİ YORUM ALDI

Daha önce katıldığı etkinliklerdeki kombinleriyle tartışma yaratan Yaman yine dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun etkinlikteki görünümü bazı izleyiciler tarafından doğal ve özgün bulunurken, bazı kullanıcılar ise tercihleri üzerinden eleştirilerde bulundu.

Ava Yaman, etkinlikte sahneye de çıktı. Genç oyuncunun sesi çok beğenildi.