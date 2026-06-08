Taşacak Bu Deniz’in Şerif’i hakkında şaşırtan gerçek: Ünlü oyuncuyla akraba çıktı

Başarılı oyuncu Aytek Şayan, memleketi Düzce’deki bir düğünde yaptığı Kafkas dansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Paylaşılan videoların ardından yorum yağmuruna tutulan oyuncu için, benzer dans paylaşımlarıyla bilinen Elçin Sangu ile yan yana gelmesi yönünde binlerce tweet atıldı.

İki ünlü ismin hayranları, şimdiden onları aynı yapımda görmek istediklerini belirten paylaşımlarla gündem yarattı.

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen bu yakıştırmaların ardından, güzel oyuncu Elçin Sangu’dan herkesi şoke eden o açıklama geldi.

Kendisinin etiketlendiği paylaşımları gören Sangu, duruma son derece esprili bir dille son noktayı koydu.

Elçin Sangu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Aytek benim öz kuzenim ahahah :) No ship.”