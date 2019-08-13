Tatilcilerden Abant'a yoğun ilgi

İstanbul-Ankara arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'a, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

PİKNİK YAPACAK ALAN BULMAKTA ZORLANDILAR

Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Göl çevresinde de tatilciler yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek ve piknik yapacak alan bulmakta zorlandı.

Abant'ta bayram yoğunluğu VİDEO



KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORLAR

Tabiat parkında bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik gezi ve konaklamak için Abant'ı tercih eden tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, at ve faytona binerek, balık tutarak, piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçiriyor.