taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6317
Euro
6.3161
Altın
1518.92
Borsa
99405.03
Gram Altın
275.809

Tatilcilerden Abant'a yoğun ilgi

Kurban Bayramını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Abant'ı tercih etti.

AA | 13.08.2019 - 15:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul-Ankara arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'a, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Tatilcilerden Abant'a yoğun ilgi

PİKNİK YAPACAK ALAN BULMAKTA ZORLANDILAR

Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Göl çevresinde de tatilciler yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek ve piknik yapacak alan bulmakta zorlandı.

Abant'ta bayram yoğunluğu VİDEO

Tatilcilerden Abant'a yoğun ilgi

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORLAR

Tabiat parkında bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Günübirlik gezi ve konaklamak için Abant'ı tercih eden tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, at ve faytona binerek, balık tutarak, piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçiriyor.

Tatilcilerden Abant'a yoğun ilgi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

281
Halep'te hayat normale dönüyor

Halep'te hayat normale dönüyor

130
Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti

Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti

62
Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

92
UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi

UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi

37
İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

60
Paniğe kapıldı ters şeritten gitti

Paniğe kapıldı ters şeritten gitti

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir