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Tatilden dönen aile kaza yaptı, anne öldü

Karaman-Konya karayolunun 35. kilometresinde, kontrolden çıkan bir otomobil, çekiciye arkadan çarptı. Mısır tarlasına girerek durabilen araçta bulunan anne, yaşamını yitirdi.

İHA | 26.07.2019 - 12:55..
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Muğla'dan Mersin'e dönen aile, bir acıyı yaşadı.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Karaman-Konya karayolunun 35. kilometresinde meydana gelen kazada, 34 yaşındaki Güven C. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.

Tatilden dönen aile kaza yaptı, anne öldü

TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI

Kontrolden çıkan araç, Ferdi M.’nin kullandığı çekiciye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından mısır tarlasına girdi.

Tatilden dönen aile kaza yaptı, anne öldü

SÜRÜCÜNÜN EŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsünün eşi Tuba Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile çocukları Rüzgar C. (6) ve Yağmur C. (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tatilden dönen aile kaza yaptı, anne öldü

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTUMA BAŞLATILDI

Kaza yapan ailenin, tatil için gittikleri Muğla'dan Mersin'e döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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