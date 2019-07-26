Tatilden dönen aile kaza yaptı, anne öldü

Muğla'dan Mersin'e dönen aile, bir acıyı yaşadı.
OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI
Karaman-Konya karayolunun 35. kilometresinde meydana gelen kazada, 34 yaşındaki Güven C. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.
TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI
Kontrolden çıkan araç, Ferdi M.’nin kullandığı çekiciye arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından mısır tarlasına girdi.
SÜRÜCÜNÜN EŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsünün eşi Tuba Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile çocukları Rüzgar C. (6) ve Yağmur C. (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTUMA BAŞLATILDI
Kaza yapan ailenin, tatil için gittikleri Muğla'dan Mersin'e döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı