Tatili İstanbul’da geçirenler Bebek Sahili'nde denize girip yürüyüş yaptı

İstanbul’ da Kurban Bayramı tatilinin son gününü deniz kenarında geçirmek isteyenlerin bir tercihi de Bebek Sahili'ydi.

Tatili fırsat bilenler yürüyüş yaparak zaman geçirirken kimileri Boğaz'ı izlemeyi kimileri ise denize girmeyi tercih etti.

Bebek Parkı'nda piknik yapanların yanı sıra kaykay yapıp çocuklarıyla parkta bulunan aileler, pazar günü keyifli vakit geçirdi.

BOĞAZ MANZARASININ TADINI ÇIKARDILAR

Banklarda oturanlar Boğaz manzarasının keyfini çıkarırken, piknik alanlarında oturanlar ise pazar gününü dinlenerek geçirdi. Özellikle öğle saatlerinde sahil boyunca yoğunluk artarken vatandaşlar, aileleriyle sahilin Boğaz manzarasının keyfini yaşadı. Sahil boyunca trafik yoğunluğu da oluştu.

"DENİZE GİRMEK İÇİN GELİYORUZ"

Bebek’te aracıyla gezmeye çıkan Murat Arslan, "Bayramda dışarıdan gelenler, İstanbul dışından Bebek’i görmeye gelenler nedeniyle burası çok yoğundu. Trafikte ilerleyemiyordum. Bugün biraz daha sakiniz. Bebek Parkı muhteşem, deniz muhteşem. Arkadaşlarımız burada denize giriyorlar. Biz de onlarla birlikte girmek için geldik. Sık sık gelirim, vazgeçilmezimiz diyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bekleriz her zaman. Bebek’e gelin." dedi.

'BOĞAZ’I SEYREDERİM'

Mevlüt Tankal, "Zaman zaman gelirim. Seyrederim Boğaz’ı. Ben Ataşehir’den geldim buraya bugün. Ara ara gelirim. Beşiktaş’a giderim. Bugün sakin gibi bilemiyorum yani. Pek kalabalık yok herhalde. Bugün hava biraz bulutlu. Dün, evvel gün bayağı güneşliydi." diye konuştu.

'İSTANBUL BÖYLE DAHA GÜZEL DAHA SAKİN'

Tuna Torunoğlu, "Genelde hafta sonları geliriz. Nefes almaya geliyoruz. İstanbul’un merkezinde böyle bir yerde nefes alıyoruz. Bu güzelliğin tadını çıkartıyoruz. Havalar da sıcak. Malum, İstanbul’da 9 gün tatilde İstanbul nüfusu azaldığı için biz de İstanbul’un tadını çıkartıyoruz. Kardeşimle beraber genelde her hafta sonları geliriz. Otururuz stres atarız, sohbet ederiz. Manzaranın güzelliğini yaşarız. Bu sefer çok sakindi. Geçen sene de ben yine çıkmamıştım 9 günlük tatilde. İnanın İstanbul böyle daha güzel daha sakin. Bir yerden bir yere gitmek 20 dakika, 15 dakika. 1,5 saatlik yolu 15 dakika, 20 dakikada gidiyoruz. Bence yılda 3-5 defa 9 gün tatil versinler." dedi.

"YOĞUNLUK YOK"

Köpeğini gezdirmeye gelen Yavuz Genç, "Biz buraya arada bir Bebek Parkı’na gezmeye geliyoruz; çünkü burada arkadaş buluyor onlarla eğleniyor. Temiz hava alıyoruz. Buraya da yakınız zaten. O nedenle keyif alıyoruz. Zaman zaman bu arkadaşımla beraber gezmelere geliyoruz. Hava güzel. Biraz döndü ama buna rağmen gezilebilir durumda. Keyif alıyoruz bu sebeple. Yoğunluk yok her zamankinden daha sakin. Daha keyifli hatta o sebeple de. İyi geçiyor gibi gözüküyor." dedi.