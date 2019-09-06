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Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin kaçak binasını mühürledi

AA | 06.09.2019 - 01:46..
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Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

Bitlis'te belediye ile elektrik dağıtım şirketi arasında ilginç bir olay yaşandı.

Tatvan’da Belediye ve VEDAŞ, elektrik borcu sebebiyle bir kez daha karşı karşıya geldi.

VEDAŞ Tatvan İşletme Müdürlüğü ekipleri elektrik borcu sebebiyle Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde bulunan su deposunun elektriğini kesti.

BELEDİYE KURUMUN BİNASINI İNCELEMEYE ALDI

Belediye ve VEDAŞ yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde bir sonuca varılamayınca belediye ekipleri ise bu kez ilçenin İşletme Mahallesi’nde hizmet veren VEDAŞ binasıyla ilgili inceleme başlattı.

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

ELEKTRİK ŞİRKETİNİN BİNASI RUHSATSIZ ÇIKTI

Belediye ekiplerince yapılan incelemede, binanın ruhsatsız olduğu, alt yapı sorunu mevcut olduğu, ve bahçesinde de kaçak su şebekesinin bulunduğu tespit edildi.

Konuyu görüşmek amacıyla VEDAŞ binasına giden Tatvan Belediyesi Başkan Vekili Mazhar Şeflekçi ve Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, VEDAŞ Tatvan İşletme Müdür Vekili Erdem Karaman ile görüştü.

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

BELEDİYEYE ELEKTRİK VERİLMEYİNCE VEDAŞ'IN BİNASI MÜHÜRLENDİ

Yapılan görüşme sonuç vermeyince VEDAŞ su deposuna elektrik vermedi. Tatvan Belediyesi yetkilileri de ruhsatsız olan VEDAŞ binası hakkında tutanak tutup, çalışanları dışarı çıkartarak, binayı mühürledi. Ayrıca, alt yapı işlemleri için binanın bulunduğu yol kapatılırken, bahçedeki kaçak olduğu belirtilen su şebekesi ise mühürlendi.

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme

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