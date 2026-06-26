Taylan Bulut’a Augsburg'dan ilgi var

Beşiktaş’ta genç oyunculara Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılarda Taylan Bulut için Almanya’dan dikkat çeken bir ilgi bulunuyor.

AUGSBURG PEŞİNDE

Bundesliga temsilcisi Augsburg’un, genç sağ beki yakından takip ettiği ve oyuncu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Alman kulübünün Taylan Bulut’u yeni sezon kadrosuna katmak istediği belirtilirken, şu an için sürecin yalnızca ilgi aşamasında olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş’a ulaşmış resmi bir teklif bulunmazken, önümüzdeki günlerde transfer gündeminde hareketlilik yaşanabileceği konuşuluyor.

ITALIANO AYRILMASINI İSTEMİYOR

Öte yandan ilk gelen bilgilere göre teknik direktör Vincenzo Italiano ve teknik heyet, Taylan Bulut’un takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Genç futbolcunun yeni sezon planlamasında rol üstlenmesi düşünülürken, teknik ekibin oyuncunun kadroda tutulması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

RESMİ TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEK

Beşiktaş cephesi, resmi bir teklif gelmesi halinde süreci değerlendirecek.

Ancak mevcut tabloda siyah-beyazlıların önceliği, gelecek vadeden genç oyuncusunu takımda tutarak yeni sezonda ondan maksimum verimi almak.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Schalke'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ bek geçen sezon 13 karşılaşmaya çıktı.

5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu maçlarda 1 asistle mücadele etti.