Tayland Kraliyet Sarayı 'resmi metres'in fotoğrafını yayımladı

Tayland Kraliyet Sarayı'nın internet sitesi, Kral Maha Vajiralongkorn'un resmi metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğrafının paylaşılmasının ardından çöktü.
'RESMİ METRES' SAVAŞ PİLOTU, HEMŞİRE VE KORUMA GÖREVLİSİ
34 yaşındaki 'resmi metres' Sineenat Wongvajirapakdi, savaş pilotu, hemşire ve koruma görevlisi olarak biliniyor.
Yayınlanan görüntülerde 'resmi metres'in savaş uçağı kullandığı ve askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken görülüyor.
100 YIL SONRA BİR İLK
Sineenat, Tayland'da yaklaşık 100 yıl aradan sonra bu sıfatı taşıyan ilk kişi olarak tarihe geçti.
Farklı yaşam tarzıyla tüm ilgiyi üstüne toplayan 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn, mayıs ayında eski koruması 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra ise Sineaat'ı "resmi metresi" ilan etmişti.