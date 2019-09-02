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Taylandlı adam 53 yıl sonra zorbalığın intikamını aldı

69 yaşındaki Thanapat Anakesri, kendisine lisede zorbalık yapan Thanapat Suthat'ı sınıf toplaşmasında öldürdü.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 12:28..
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Tayland'ın Ang Thong şehrinde 53 yıl önce aynı lisede okuyan Thanapat Anakesri ve Thanapat Suthat, seneler sonra bir sınıf etkinliğinde bir araya geldi.

Taylandlı adam 53 yıl sonra zorbalığın intikamını aldı

( Öldürülen Thanapat Suthat)

ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Tayland yemekleri ve şarap eşliğinde düzenlenen etkinlikte Thanapat Anakesri, kendisine lisede zorbalık yapan Thanapat Suthat'ın özür dilemesini istedi. Ancak 69 yaşındaki adamın isteğini geri çeviren Thanapat Suthat, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

53 YIL SONRA İNTİKAMINI ALDI

Lisede kendisine zorbalık yapan adamın seneler sonra özür dilememesine sinirlenen adam, silahını çıkarıp Suthat’ı vurdu. Hastaneye kaldırılan adam, burada yaşamını kaybetti.

Taylandlı adam 53 yıl sonra zorbalığın intikamını aldı

( 53 yıl sonra intikam alan Thanapat Anakesri)

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Cinayetin hemen ardından ise Anakesri, kayıplara karıştı.

"AKLIMDAN BİLE GEÇMEZDİ"

Etkinliği düzenleyen Tuean Klakang, polise ifade verdi. Klakang ifadesinde, “Fakat hiç bu kadar ciddi bir durum olduğunu düşünmüyordum. Thanapat (Anakesri) sarhoş olduğunda, genelde Suthat’ın ona yaptıklarına ne kadar öfkelendiğinden bahsederdi. Olanları hiç unutmamıştı. Ama uzun zaman önceydi, arkadaşını bu şekilde öldüreceği aklımdan bile geçmezdi. Hepimiz şoke olduk.” diye konuştu.

Taylandlı adam 53 yıl sonra zorbalığın intikamını aldı

( Etkinliği düzenleyen Tuean Klakang)

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