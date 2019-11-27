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Tayland'da geyiğin midesinden 7 kilo çöp çıktı

Ölü bulunan geyiğin midesinden iç çamaşırları, plastik poşetler, hazır kahve paketleri gibi atık maddeler çıktı.

İHA | 27.11.2019 - 14:07..
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Tayland'da devriye gezen asker, Na Noi'nin kuzeyindeki Khun Sathan Milli Parkı'nda ölü bir geyik buldu.

Khun Sathan Milli Parkı yetkilisi, ölü bulunan geyiğin midesinde birçok çöpün bulunduğunu tespit etti.

MİDESİNDEN 7 KİLO ÇÖP ÇIKTI

İncelemeler sonrası geyiğin midesinden iç çamaşırları, plastik poşetler, hazır kahve paketleri, plastik ip parçaları, lastik eldiven ve küçük bir havlu çıktı. Yetkililer, geyiğin ölmeden önce uzun zamandır plastik yediğini belirtti.

Ulusal parktaki Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Departmanı Direktörü Kriangsak Thanompun, "Bu plastikleri ölmeden önce uzun süre yediğini belirledik" dedi.

Tayland'da geyiğin midesinden 7 kilo çöp çıktı


''ÇÖPLERİNİZİ GERİ ALIN, SORUMLULUK ALIN''

Yetkililerin, plastiklerin beslenme kanallarını tıkadığını belirterek olayla ilgili daha fazla soruşturma başlatılmasını beklediği belirtildi.

Yaşanan olay sosyal medyada da tepkilere neden olurken kullanıcılar, "Milli bir parka girdiğinizde çöplerinizi geri alın. Sorumluluk alın." dedi.

Tayland'da geyiğin midesinden 7 kilo çöp çıktı


''HER YIL 75 MİLYAR PARÇA PLASTİK POŞET TÜKETİLİYOR''

Öte yandan çevre grubu Greenpeace, plastik torbaların fazlaca kullanıldığı Tayland'da her yıl 75 milyar parça plastik poşetin tüketildiğini belirtti. Tayland Çevre Bakanı ise Eylül ayında yaptığı açıklamada, Tayland'daki büyük perakendecilerin Ocak 2020'den itibaren tek kullanımlık plastik poşetler üretmeyi bırakacağını belirtmişti.

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