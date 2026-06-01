Tayvan'da gençler, BTS konserine bilet bulabilmek için toplu dua etti

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Z kuşağı şaşırtmaya devam ediyor...

Son yıllarda kuşaklar arasında çatışmalar ve uyumsuzluklar artarken Tayvanlı Z kuşağı, eşine az rastlanacak bir hareket yaptı.

BTS BİLETİ İÇİN TOPLU DUA KARARI ALDILAR

Reuters haber sitesi, Tayvan'da gençlerin, BTS grubunun Kaohsiung kentinde vereceği konser için toplu dua etme kararı aldığına dair haber yayımladı.

Habere göre BTS hayranları, hafta sonu Taipei'deki Bangka Longshan Tapınağı'nda buluştu.

SUNAĞA KONSER OTURMA PLANI BIRAKTILAR

Tapınakta buluşan gençler, tapınağın sunağına BTS'in rengi olan mor renkli ambalajlara sahip atıştırmalıklar, konser oturma planları ve dilek listeleri bırakarak dua etti.

"EĞER GERÇEKTEN İNANIRSANIZ DİLEĞİNİZ GERÇEKLEŞİR"

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ye Yu-ting de verdiği bir röportajda, "Eğer gerçekten inanırsanız dileğiniz gerçekleşir." dedi.

BTS'in tüm üyeleri, en son 2018 yılında Tayvan'da sahne aldı.

Takvime göre BTS grubu, 19, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Kaohsiung'da üç konser verecek.