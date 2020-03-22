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TBB'den öneri: Bankalar 12.00 ile 17.00 arası çalışsın

Türkiye Bankalar Birliği, tüm bankaların mesai saatlerine yönelik bir tavsiye kararı aldı.

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 21:48..
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Türkiye Bankalar Birliği, koronavirüsle mcadele kapsamında, tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

Bankalar Birliği'nin açıklaması şöyle:

"Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

MESAİLER 12:00-17:00 ARASI OLSUN

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA DİJİTAL KANALLARI KULLANIN

Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.

Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği"

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