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TBMM’de ikramlar yarıştı

Meclis'te yemek arasında vekiller çiğ köfte ile dondurma ziyafeti çekti.

İHA | 20.12.2019 - 21:41..
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TBMM’de ikramlar yarıştı

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

TBMM’de ikramlar yarıştı VİDEO

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yemek arası vermesinden sonra iktidar kulisinde 400 kilogram Maraş dondurması ve Kahramanmaraş’a özel tatlar ile muhalefet kulisinde çiğ köfte ikram edildi.

TBMM’de ikramlar yarıştı

MARAŞLI VEKİLLER DONDURMA ADIYAMANLI VEKİLLER ÇİĞKÖFTE İKRAM ETTİ

Maraş dondurması ve Maraş ürünlerini TBMM Kahramanmaraş milletvekilleri, çiğ köfteyi ise CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere ikram etti.

TBMM’de ikramlar yarıştı

TBMM Başkanı Şentop, kuliste milletvekillerine dondurma ikram etti.

TBMM’de ikramlar yarıştı

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