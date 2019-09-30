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TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor

Yetmiş beş gün tatil yapan vekiller, yarın iş başı yapacak.

DHA | 30.09.2019 - 12:51..
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18 Temmuz'da tatile giren ve 2,5 ay tatil yapan Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak.

Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılış toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI DA HİTAP EDECEK

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. Şentop'un ev sahipliğinde, TBMM Tören Salonu'nda saat 19.00'da da açılış nedeniyle resepsiyon gerçekleştirilecek. Bu arada yarınki tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile Genel Kurul toplantısına izleyici sıfatıyla katılacaklara davetiye gönderildi. Bunların dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM'de yeni yasama yılı yarın başlıyor

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