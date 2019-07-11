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T.C vatandaşlığına geçişte 2019 rakamları

İlk 6 ayda, vatandaşlık için başvuru yapanlar, kişi başı ortalama 1 milyon dolar yatırım yaptı.

AA | 11.07.2019 - 22:08..
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T.C vatandaşlığına geçişte 2019 rakamları

Geçtiğimiz yıl sonu Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında değişiklik yapıldı.

Buna göre vatandaşlık kanunu uygulamasına ilişkin yönetmelik değişikliği ile 500 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık verilirken, 250 bin dolarlık gayrimenkul alan ve en az 50 kişiye istihdam sağlayanlar da Türkiye Cumhuriyeti (T.C)  vatandaşı olabiliyor.

İLK 6 AY RAKAMLARI

2019 yılının ilk 6 ayına bakıldığında 1000 civarında kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtiği görülüyor.

T.C vatandaşlığına geçişte 2019 rakamları

T.C vatandaşlığına en yoğun talep açık ara farkla İran uyruklu kişilerden geldi. Iraklılar ise İranlıları 2. sıradan takip ediyor.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA YATIRIM 1 MİLYON DOLAR

Türkiye, vatandaşlık alan 1000 kişiden 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Bu da her bir kişinin ortalama 1 milyon dolar civarında yatırım yaptığını gösteriyor.

Öte yandan T.C vatandaşlığına geçmek isteyen 1.700 kişinin başvurusu beklemede.

 

T.C vatandaşlığına geçişte 2019 rakamları

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