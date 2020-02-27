taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1648
Euro
6.762
Altın
1651.55
Borsa
111558.02
Gram Altın
327.574
Bitcoin
54729.77

Tehdit ettiği doktordan gazeteye ilan vererek özür diledi

Randevusuna erken gittiği için kendisini muayene etmeyen Dr. Tolga Terzi'yi tehdit eden Osman Çekerek, doktordan özür dilemek için gazeteye ilan verdi.

DHA | 27.02.2020 - 16:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Anestezi Uzmanı olan Dr. Tolga Terzi saat 14.30’da randevusu olan Osman Çekerek’i randevu saatinden önce muayene etmediği için Gerçek tarafından tehdit edildi.

Dr. Terzi,  tehdidin ardından sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek amacıyla kullanılan ‘beyaz kod’ çağrısında bulundu. Polis ve güvenlik tarafından savcılığa götürülen Çekerek ifade verdi.

"CİMER'DE GÖRÜŞÜRÜZ"

Dr. Terzi,  o anları şöyle anlattı: "9 Ekim tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde çalışırken saat 14.30’da randevusu olan  hasta saat 11.40’tan itibaren ‘beni içeri al, bana bakman lazım, benim acelem var’ söylemlerinde bulundu. Kendisine hastalar bittikten sonra 14.30’u beklemeden bakacağımı söylememe rağmen, 11.50’de içeri girip, ‘CİMER’de görüşürüz, sen kimsin, indir o elini ayağını, dışarıda görüşürüz’ gibi sözler söyleyerek üzerime yürüdü. Ben de beyaz kod vermek zorunda kaldım. Güvenlik ve polisler hastayı alıp savcılığa götürdüler. Karşılıklı ifadelerimiz alındı. Beyaz kod tutanağı oluşturuldu. Olaydan sonra uzlaştırmacı aradı, maddi manevi her şeyi isteyebileceğimi söyledi. Maddi bir şey istemenin doğru olmadığını düşündüm. Uzlaştırmacı, ‘özür ilanı yayınlanabilir’ dedi. ‘Metni ben hazırladım’ dedi."

Doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı -2

"O GÜN BENİM İÇİN BİTMİŞTİ"

Olayın yaşandığı gün öğleden sonra mesaisine devam edemediğini belirten Dr. Terzi, bu tür olayların sağlık çalışanlarının motivasyonlarını kaybettirdiğini belirterek, “Olayın olduğu gün öğleden sonra da çalışmam gerekiyordu. Ben çalışamadım çekindim. Savcılıktan salındığı için geri gelip bana bir tehdit oluşturur mu, diye çekindim. Öğlenden sonraki hastalarıma baksam bile bir tedirginlik vardı üzerimde. O gün, benim için bitmişti. O yüzden motivasyonumuzu da kırmamaları gerektiğini düşünüyorum”

"DR. TOLGA TERZİ'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Tehdit eden hasta Osman Çekerek de dün gazetede Tolga Terzi’den özür dilediğini belirten ilan yayımladı. İlanda, “Sağlık çalışanlarına karşı uyguladığımız her türlü şiddetin bizlerin kaliteli ve yeterli hizmet almamamıza neden olduğunu anlayamadığım için özür dilerim. Onlara kaybettirdiğimiz motivasyonun aslında kendimize kaybettirdiğimiz sağlık olduğunu anlayamadığım için özür dilerim. Dr. Tolga Terzi’den özür dilerim” ifadeleri yer aldı.

Doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı -1

"BEYAZ KOD GEREKLİ"

Beyaz kodun sağlık çalışanları için ihtiyaç olduğunu söyleyen Dr. Terzi, “Beyaz kod gerekli. Çoğu zaman tek çalışıyoruz odada. Olası bir şiddet durumunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aynı gün ben eğer affetseydim o kişi belki de ‘Ne kadar kolay oldu. Ben haklıyım tavrımda’ diye düşünecekti. Bu şekilde olunca insanların tavrında farklılık olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

 




İlginizi Çekebilir
Bakan Akar: İdlib için umutluyuz
Milli Savunma Bakanı Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi.
İzmir'de 506 tarihi eser ele geçirildi
İzmir'de güvenlik güçlerinin, çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçırma hazırlığında olan kaçakçılara düzenlediği operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Gece vapur seferlerinin başlama tarihi belli oldu
İmamoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gece vapur seferlerinin bu Cuma günü yapılacağını açıkladı.
Şehit kardeşinden Meral Akşener'e HDP tepkisi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir ziyareti kapsamında gittiği Kepsut ilçesinde, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başörtülü kızın arkasında mastürbasyon yapan sapık
Başörtülü kızın arkasında mastürbasyon yapan sapık
790
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
784
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
119
Trump, koronavirüse karşı 2,5 milyar dolar istedi
Trump, koronavirüse karşı 2,5 milyar dolar istedi
103
Hindistan'da Müslümanlara eziyet sürüyor
Hindistan'da Müslümanlara eziyet sürüyor
511
İmralı yangını Süleyman Soylu'ya soruldu
İmralı yangını Süleyman Soylu'ya soruldu
101
SMO, Serakib'i ele geçirdi
SMO, Serakib'i ele geçirdi
92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir