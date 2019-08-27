Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti

Evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının yanında başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak(30) hastanede hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ta 500 bin liralık kaçak mal ele geçirildi

Polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı bulundu.