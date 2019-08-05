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Tekelti Dağı'nda nikah töreni

Dağa çıktıkları sırada evlilik kararı alan dağcı çift, yeni bir hayatın kapısını araladı.

AA | 05.08.2019 - 17:11..
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Ekin Kayadibi ve Zeki Mikyas çifti, 2017 yılında Iğdır'da bulunan 3 bin 200 rakımlı Zor Dağı'nın zirvesine birlikte çıktı. Bu sırada ise ani bir kararla evlenme kararı alan çift, gerekli işlemlere kısa sürede başladı.

DAĞCILARDAN YARDIM İSTEDİ

Aldıkları karardan 1 yıl sonra genç dağcı çift, Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı'nda nikah yapmak için diğer dağcılardan yardım istedi.

Tekelti Dağı'nda nikah töreni

DAĞIN ZİRVESİNE ÇIKTILAR

Dağcıların yaptığı çalışma sonucu Kayadibi ve Mikyas, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan ve diğer dağcılar ile yaklaşık 3 saatte, Türkiye'nin tırmanış açısından en zorlu dağlarından olan ve yer yer teknik tırmanış gerektiren Tekelti Dağı'nın zirvesine çıktı.

Tekelti Dağı'nda nikah töreni VİDEO

Tekelti Dağı'nda nikah töreni

AİLE CÜZDANINI TESLİM ETTİ

Dağcılarla zirveye çıkan Belediye Başkanı Türkan, zirvede cübbesini giyip genç çiftin nikahını kıydıktan sonra aile cüzdanını teslim etti.

Çiftin dağcı arkadaşlarının şahitlik ettiği nikahın ardından zirvede müzik çalan dağcılar, eğlenip düğün halayı çekti.

Tekelti Dağı'nda nikah töreni

"ÇOK MUTLUYUZ"

Gelin Ekin Kayadibi, "Yaklaşık iki yıl önce Zor Dağı'nın zirvesinde evlenme kararı almıştık. Düşündük ve Tekelti Dağı'na zirve tırmanışı yapıp burada nikah yaparak evliliğimizi mutlu sona eriştirmeyi planladık, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Tekelti Dağı'nda nikah töreni

"2 BİN 550 METREDE EVLENDİK"

Damat Zeki Mikyas da daha önce yüzlerce kez farklı dağlara zirve tırmanışı yaptığını, fakat bu tırmanışın bir başka heyecan verdiğini dile getirerek, "Çıkış çok zevkliydi, fazla zorlanmadık. Zaten dağcılık sporunu yapıyoruz, bu sporu yaparken de aklımıza bu fikir geldi. Evleniyorsak ve dağcıysak bunu güzel bir zirvede gerçekleştirelim dedik ve 2 bin 550 metrede, Tekelti Dağı gibi zor bir dağın zirvesinde dünyaevine girdik." ifadelerini kullandı.

Tekelti Dağı'nda nikah töreni

Tekelti Dağı'nda nikah töreni

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