Tekirdağ'da 403 sentetik hap yakalandı: 1 gözaltı

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Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 403 sentetik hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu operasyonu yapıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen R.E., Aydoğdu Mahallesi'ndeki adrese yapılan baskında gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH YAKALANDI

R.E.'nin adresinde 403 adet sentetik hap, 4 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar yakalandı.

Ayrıca adreste yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği ile 2 adet mühimmat ele geçirildi.